I Giochi del Mediterraneo main sponsor delle tappe pugliesi del Tour Mediterraneo Vespucci

“Sarà un’occasione unica per celebrare lo spirito dei Giochi e per offrire un’esperienza ancora più suggestiva alle migliaia di persone che, per ammirare la nave della nostra Marina Militare, si affacceranno sull’Adriatico e sullo Ionio, ma con una finestra sul Mediterraneo”

“La presenza nei nostri due mari di Nave Amerigo Vespucci, la più bella nave del mondo, è una straordinaria occasione per celebrare i XX Giochi del Mediterraneo, a poco più di un anno dal loro svolgimento. Per questo abbiamo pensato a una partnership che possa affiancare le tappe di Taranto e Brindisi del Tour Mediterraneo Vespucci a un evento che vede il Mare Nostrum come naturale elemento di aggregazione”. Così Massimo Ferrarese, commissario straordinario di governo e presidente del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, annuncia una serie di iniziative presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia durante la permanenza di Nave Vespucci alla banchina del lungomare di Brindisi, da sabato 12 a martedì 15 aprile, e davanti al Castello Aragonese di Taranto dal 16 al 22 aprile.

“La presenza di Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio IN Italia a Taranto e Brindisi sarà un’occasione unica per celebrare lo spirito dei Giochi – sottolinea Ferrarese – e per offrire un’esperienza ancora più suggestiva alle migliaia di persone che, per ammirare la nave della nostra Marina Militare, si affacceranno sull’Adriatico e sullo Ionio, ma con una finestra sul Mediterraneo”.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico- privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.