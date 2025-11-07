Il presidente della Croce Rossa in visita a Taranto

Valastro: “La Croce Rossa è ovunque per chiunque, nel rispetto dei suoi sette Princìpi”

Domani, 8 novembre alle ore 19.30, il presidente della Croce Rossa, Rosario Valastro incontrerà il Sindaco Piero Bitetti nella sede del comitato Cri in via Lago di Bracciano 11,

Umanità, imparzialità, neutralità, Indipendenza, volontarietà, unità, universalità.

Sono questi i sette principi che Valastro ha menzionato ricordandone anche il motto : “La Croce Rossa è ‘ovunque per chiunque’ nel rispetto dei suoi sette Princìpi”

“Arrivo in queste terre – fa sapere il presidente- in un momento in cui l’opera umanitaria del Movimento di Croce Rossa nel mondo è rivolta a far fronte agli effetti di numerose crisi: dai conflitti, ce ne sono più di 130, che affliggono terre come la Striscia di Gaza e il Sudan, ai disastrosi effetti dell’uragano Melissa in Giamaica fino alla siccità in Kenya”. “Fin dalle sue origini – ha aggiunto – la Croce Rossa è impegnata al fianco di chi soffre, senza alcuna distinzione. In tempo di conflitto e di pace. E so che in Puglia troverò comitati, volontarie e volontari molto appassionati e attenti sia alla delicata situazione internazionale dei nostri giorni sia alle necessità delle comunità umane che vivono in questi territori.”

L’ incontro di Taranto sarà preceduto da quello di Martina Franca con il sindaco Gianfranco Palmisano.