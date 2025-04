Il presidente Emiliano ai funerali del Papa

La Puglia rende omaggio a Papa Francesco. Michele Emiliano, Vicepresidente della Conferenza delle Regioni sta partecipando ai funerali

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano rappresenterà la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui è vicepresidente, in occasione delle esequie del Sommo Pontefice, previste per questa mattina, sabato 26 aprile, in Piazza San Pietro, a Roma.

“La Puglia, assieme a tutte le altre regioni italiane e al mondo intero, si sta stringendo attorno a Francesco, alla sua figura, alla sua memoria. In una giornata che assomiglia a quella del giudizio universale, ci sono persone da tutti i Paesi del mondo, si vedono cose che è impossibile vedere fuori da un contesto come questo”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, ai funerali di Papa Francesco a Roma. “Quello che prevale dentro ognuno di noi – conclude – è il dolore di questa perdita che ci auguriamo possa essere sopportata nel migliore dei modi”.