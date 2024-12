“In sella all’inclusione”: a Grottaglie il primo evento sportivo del progetto ‘Sentieri’

Sabato 7 dicembre al Maneggio “Il Ghigli” una mattinata dedicata all’inclusione sociale attraverso l’equitazione, con attività che mettono in luce il potere terapeutico e aggregativo del rapporto con il cavallo

E’ quasi tutto pronto per “In sella all’inclusione: equitazione per tutti”, il primo evento sportivo organizzato nell’ambito del progetto S.E.N.T.I.E.R.I. (Sostenibilità, Esperienze, Natura, Territorio, Integrazione, Empowerment, Riconnessione, Innovazione) che vede come capofila la scuola di alta formazione SafesPro e risulta vincitore del bando C.Os.T.A. di Regione Puglia e Pugliapromozione con il contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri – ministro per le Disabilità.

La manifestazione si svolgerà presso il Maneggio Il Ghibli, in Contrada Monte della Forgia a Grottaglie, sabato 7 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30.

“In sella all’inclusione: equitazione per tutti” è una mattinata all’insegna dell’inclusione sociale attraverso l’equitazione, con attività che mettono in luce il potere terapeutico e aggregativo del rapporto con il cavallo.

Il programma è ricco e coinvolgente, con lezioni individuali e di gruppo con istruttori qualificati, giochi equestri e percorsi di abilità per grandi e piccoli, degustazioni di prodotti tipici locali, per valorizzare le eccellenze anche gastronomiche del territorio.

Attraverso il contatto con i cavalli, l’evento si pone come obiettivo la sensibilizzazione sull’importanza dell’inclusione e sulla capacità di questo sport di creare connessioni tra persone di ogni età e abilità.

“In sella all’inclusione” è aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica e scoprire come l’equitazione possa essere uno straordinario veicolo di integrazione e scoperta.

“Siamo felici di partire con questo progetto – commenta la direttrice di SafesPro Domenica Leone – che ha come obiettivo quello di trasformare l’offerta turistica nella provincia di Taranto, creando un sistema di turismo accessibile e inclusivo. Vogliamo arricchire il settore del turismo attraverso servizi inclusivi rivolti a persone con disabilità, promuovendo al contempo il patrimonio culturale, storico, enogastronomico e naturale del territorio.

“S.E.N.T.I.E.R.I.” rappresenta un modello innovativo di turismo inclusivo che punta a valorizzare le risorse naturali e culturali della Puglia – continua la dott.ssa Leone – migliorando al contempo l’offerta turistica regionale. Grazie alla stretta collaborazione tra enti pubblici, privati e associazioni, il progetto getta le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo del territorio, in linea con l’iniziativa ‘Puglia Destination for All’ e con le politiche regionali e internazionali di inclusione e sostenibilità”.