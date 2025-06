Incendio in un palazzo: provvidenziale l’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Momenti di tensione in via Plinio: un incendio è divampato in un appartamento e costringe all’evacuazione dell’intero stabile

Attimi di grande paura nella serata di lunedì 9 giugno a Taranto, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al settimo piano di uno stabile in via Alto Adige. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato che l’episodio si trasformasse in una tragedia: i militari sono riusciti a trarre in salvo l’unica occupante dell’abitazione in fiamme, prima ancora dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme, alte e ben visibili dall’esterno, hanno scatenato il panico tra i residenti. Alcuni si sono rifugiati sulla terrazza del palazzo in attesa dei soccorsi. L’intero edificio è stato prontamente evacuato per motivi di sicurezza. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco che, in coordinamento con i Carabinieri, hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Al quinto piano, anche un’anziana signora era rimasta bloccata dal panico ed è stata soccorsa dai militari e accompagnata fuori dallo stabile. È stata affidata anche lei alle cure dei sanitari del 118 per accertamenti, anche se fortunatamente non si registrano feriti.

Per motivi di sicurezza, l’intero palazzo è stato evacuato. La rapidità e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di circoscrivere l’emergenza e contenere i danni.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. I tecnici incaricati stanno effettuando i rilievi per chiarire l’origine delle fiamme e verificare l’agibilità degli appartamenti coinvolti.