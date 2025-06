Incontro proficuo tra Urso ed Emiliano per l’accordo sull’ex Ilva di Taranto

Al centro del confronto l’accordo di programma per lo stabilimento tarantino e la definizione di un quadro condiviso per il rilascio dell’AIA

Un lungo incontro, cordiale e proficuo, quello avvenuto in videoconferenza nella giornata di ieri tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in merito al destino dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto.

Durante la riunione sono stati analizzati nel dettaglio gli aspetti della bozza dell’accordo di programma interistituzionale alla presenza dei tecnici delle rispettive amministrazioni. L’intesa mira a definire un quadro condiviso per il rilascio della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale e la progressiva decarbonizzazione del polo siderurgico mediante l’introduzione di tecnologie a basse emissioni.

“Il confronto nel merito proseguirà nelle prossime ore – si legge nella nota del Mimit – anche con gli altri soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti, con l’obiettivo di arrivare a un incontro con tutti gli attori interessati per la giornata di mercoledì 25 giugno”.

Il Ministro Urso ha incontrato, nei giorni scorsi, anche il nuovo sindaco di Taranto Piero Bitetti.