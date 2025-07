Incontro tra Comune, Provincia e Tecnopolo: avviata una nuova fase di collaborazione

La direzione del Tecnopolo ha espresso la massima disponibilità a collaborare con gli enti locali, mettendo a disposizione competenze, tecnologie e il vasto patrimonio di start-up e innovazioni sviluppate all’interno della struttura

Questa mattina si è tenuto un incontro istituzionale tra il Sindaco di Taranto, il Presidente della Provincia di Taranto e i vertici del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile.

Durante il confronto, la direzione del Tecnopolo ha espresso la massima disponibilità a collaborare con gli enti locali, mettendo a disposizione competenze, tecnologie e il vasto patrimonio di start-up e innovazioni sviluppate all’interno della struttura.

L’incontro ha avuto un carattere interlocutorio ma altamente costruttivo, gettando le basi per una collaborazione stabile e strategica tra il Comune di Taranto, la Provincia e il Tecnopolo. L’obiettivo condiviso è quello di valorizzare il potenziale innovativo del territorio, promuovendo progetti concreti nei settori della sostenibilità, transizione ecologica, ricerca e sviluppo.

Nei prossimi mesi, le parti si sono impegnate a definire un percorso operativo comune, volto a trasformare questa sinergia in azioni tangibili per lo sviluppo economico e sociale di Taranto e della sua provincia.