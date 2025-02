Intelligenza artificiale: Confapi Taranto firma un protocollo d’intesa con Enia

L’accordo quadro prevede la creazione nella città ionica di un hub strategico per la ricerca e lo studio circa le potenziali applicazioni, le criticità e le azioni di mitigazione per governare e utilizzare correttamente l’intelligenza artificiale a tutto vantaggio del sistema economico

L’intelligenza artificiale rappresenta una nuova sfida ed una opportunità per il sistema economico. Occorre non farsi sorprendere impreparati rispetto ad una innovazione tecnologica che acceleraed è destinata a cambiare radicalmente gli attuali modelli di business: un’occasione, dunque, per migliorare l’efficienza operativa delle imprese ed uscire dalla stagnazione che da troppo tempo non consente il rilancio della maggior parte delle industries italiane. Partendo da questo assunto Confapi Taranto ha stipulato un importante protocollo d’intesa con Enia, Ente Nazionale Intelligenza Artificiale.

In questa delicata fase di transizione l’accordo quadro si prefigge di implementare la ricerca, lo studio, la divulgazione e la formazione per accrescere la conoscenza e lo sviluppo dell’AI, anche attraverso un aumento della consapevolezza circa le opportunità e i vantaggi derivanti per le imprese.

Le soluzioni basate sull’AI sono destinate a divenire leve essenziali per l’organizzazione aziendale che nel tempo dovrà assumere quella postura ormai imperativa e codificabile nella convergenza normativa di questi ultimi anni: diventare data-driven con un approccio forwardlooking. Per consentire che questo avvenga e con ritmi spediti, sarà importante coinvolgere e formare l’intera azienda.

Al contrario dei luoghi comuni, l’AI porterà conversione di ruoli e creazione di nuovi posti di lavoro. L’efficienza recuperata dall’utilizzo della tecnologia, sarà un modo per restituire alle aziende italiane il carattere d’innovazione che nei decenni passati hanno contraddistinto l’italianità ed il genio d’invenzione. Dunque, un pragmatismo che attraverso un susseguirsi di step operativi porti l’azienda a disporre di chiarezza sulla pianificazione strategica, presidio delle funzioni che assicurano un change management secondo le prassi più etiche e responsabili, personale formato e pronto ad accogliere con rinnovata motivazione le nuove sfide del futuro. La scalabilità di questi nuovi modelli di gestione consentirà di creare ecosistemi territoriali, che nel mettere in sicurezza la sovranità del dato, consentiranno l’interoperabilità del dato e quindi l’operosità tempestiva sia del sistema pubblico che di quello privato.

L’accordo quadro stipulato tra il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco e il presidente di Enia Valeria Lazzaroli prevede la creazione a Taranto di un hub strategico per la ricerca e lo studio circa le potenziali applicazioni, le criticità e le azioni di mitigazione per governare e utilizzare correttamente l’intelligenza artificiale a tutto vantaggio del sistema economico. Previste, inoltre, iniziative di carattere sociale e culturale legate allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale per aumentare consapevolezza e conoscenza della nuova economia e di sensibilizzazione e diffusione di principi, tecniche e tecnologie più evolute per assicurare lo sviluppo di economie pubbliche e private atte ad accompagnare l’Intelligenza Artificiale negli anni, secondo i più stringenti canoni di sostenibilità ambientale, finanziaria, sanitaria e di governance. Si tratta di scenari di trasformazione digitale che richiedono un ripensamento strutturale delle strategie aziendali per garantire innovazione continua e una resilienza efficace alle nuove sfide del mercato. L’innovazione tecnologica non è solo una scelta, ma una necessità per rimanere competitivi nell’ era della globalizzazione.

I dettagli dell’accordo saranno illustrati nel corso di un workshop in programma martedì 11 febbraio alle 16.30 presso la sede di Confapi Taranto in via d’Aquino 28.