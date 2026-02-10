Kid Yugi, il rapper fenomeno di Massafra

Su Spotify a febbraio 2026 con il nuovo album “Anche Gli Eroi Muoiono” ha debuttato al 2° posto nella classifica album globale e ha raggiunto il 1° posto nella Spotify Chart italiana

Kid Yugi, 23 anni, rapper di Massafra.

A pochi mesi dall’uscita, I Nomi del Diavolo è già disco di platino. Citazioni profonde ma anche di saggezza popolare, sfiora temi profondi. Il contesto è quello del Sud. Il suo vero nome è Francesco. Inizia la sua carriera con il suo primo successo nel 2022.

“È stata una roba troppo spontanea, troppo naturale.” afferma.

Nel 2024, l’8 marzo, esce I Nomi del Diavolo. Stavolta, la citazione del nome è tratta da un romanzo di Bulgakov, Il Maestro e Margherita.

Nomi famosi sfilano sulla tracklist e i temi ripresi vanno da quelli delle industrie vicino al suo paese d’origine a quelli più intimistici xhe affliggono il mondo

Anche gli Eroi Muoiono non è solo il Nuovo Album di Kid Yugi, è qualcosa che va ben oltre, una narrazione cruda ma vera, un disco destinato a fare storia

Kid Yugi ha ottenuto risultati straordinari su Spotify a febbraio 2026 con il nuovo album “Anche Gli Eroi Muoiono”. Ha debuttato al 2° posto nella classifica album globale e ha raggiunto il 1° posto nella Spotify Chart italiana (settimana 6/2026), superando artisti di rilievo. Il progetto conferma la sua ascesa nel panorama rap italiano.