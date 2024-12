Kyma Ambiente: bandi aperti per 51 nuove assunzioni

Disponibili posti per autisti e operatori ecologici. Candidature solo online entro il 27 gennaio 2025

Kyma Ambiente ha pubblicato i bandi per l’assunzione a tempo indeterminato e full-time di dieci autisti di veicoli e mezzi d’opera, per i quali è richiesta la patente di categoria C. Inoltre, sono disponibili 41 posti per operatori ecologici, addetti alle attività di spazzamento, raccolta rifiuti e altre mansioni complementari legate agli impianti.

I candidati devono presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale dedicato disponibile sul sito di Kyma Ambiente. È necessario utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) e avere un indirizzo email certificata che contenga almeno il cognome del candidato in forma estesa. La compilazione del modulo elettronico richiede una registrazione sulla piattaforma digitale. Non sono ammesse altre modalità di invio delle domande. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata entro le ore 12 del 27 gennaio 2025.

Il presidente Giampiero Mancarelli ha dichiarato: “Il 2025 sarà l’anno dell’estensione della raccolta differenziata in tutti i quartieri, il che richiede un aumento delle unità operative per garantire un servizio sempre più efficiente nell’attuazione del programma Ecosistema Taranto. Queste selezioni sono fondamentali per potenziare le nostre risorse operative. Ricordo che l’unica modalità per partecipare è online attraverso il portale dedicato. Ringrazio i Consiglieri Comunali per il loro supporto nell’approvazione degli adeguamenti contrattuali necessari al miglioramento delle prestazioni aziendali.”