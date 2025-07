Kyma Mobilità, Gira: “Al lavoro per un dialogo costante e condiviso”

Il presidente della società partecipata del comune ionico ha incontrato, con gli altri membri del consiglio di amministrazione, i rappresentanti sindacali per avviare un confronto concreto e costruttivo

Primo incontro tra il Presidente Giorgia Gira e i membri del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Intenó e Tullia Cuzzocrea e tutte le sigle sindacali. Un appuntamento fortemente voluto dal Presidente subito dopo l’insediamento del nuovo cda, con l’obiettivo di avviare da subito un confronto concreto e costruttivo con i rappresentanti dei lavoratori.

“Abbiamo voluto fin da subito aprire un canale di dialogo stabile con le forze sindacali, – ha dichiarato Giorgia Gira – consapevoli che il confronto costante rappresenti il primo passo per affrontare le sfide dell’azienda e migliorare la qualità del servizio per i cittadini, tutelando allo stesso tempo i diritti e le esigenze dei lavoratori”.

Durante l’incontro, si è fatto il punto sulla situazione aziendale attuale e si è definito un metodo di lavoro condiviso: un dialogo continuo e la costruzione di un cronoprogramma delle attività interne, per affrontare in modo strutturato le varie tematiche in agenda.

Uno degli argomenti emersi è stato quello legato all’avvio dei cantieri per la realizzazione della BRT, un progetto strategico per la mobilità cittadina. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato come, negli ultimi mesi, siano giunte numerose richieste da parte dei cittadini per comprendere l’impatto di questi lavori sulla mobilità quotidiana.

In risposta a questa esigenza, il Presidente ha assicurato che l’azienda, insieme alle organizzazioni sindacali, parteciperà attivamente ai tavoli tecnici previsti, con l’obiettivo di informare correttamente l’utenza e gestire in modo efficace la fase di transizione.

“Solo lavorando in sinergia – ha concluso Giorgia Gira – potremo garantire ai cittadini un servizio efficiente e, al tempo stesso, valorizzare il ruolo e la professionalità dei nostri lavoratori. Questo è l’obiettivo che ci siamo dati e che vogliamo perseguire insieme.”