Kyma Mobilità: siglato l’accordo sul Premio di Risultato 2025-2027

Aumento significativo della premialità per i lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico tarantina, con incremento annuale di circa 1.000 euro per dipendente

È stato raggiunto oggi un importante accordo sul Premio di Risultato per il triennio 2025-2027 tra Kyma Mobilità (ex Amat) e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti. L’intesa, frutto di intense trattative, porta significativi miglioramenti economici per i lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico tarantina.

Il punto più rilevante dell’accordo riguarda l’incremento della premialità per la produttività: il bonus passa da 60 euro trimestrali a 200 euro bimestrali, traducendosi in un aumento annuale di circa 1.000 euro per dipendente. In termini assoluti, si passa da 240 euro a 1.200 euro all’anno di premio.

L’accordo si aggiunge alle condizioni già previste dall’intesa 2022-2024, che mantiene inalterate le altre premialità trimestrali esistenti. Va ricordato anche il recente aumento del buono pasto da 6,50 a 8,00 euro, stabilito nell’accordo dell’11 settembre 2024, utilizzabile su tutto il territorio nazionale.

I segretari provinciali e aziendali delle tre sigle sindacali – Francesco Zotti e Pietro Cecere per la Filt Cgil, Cinzia Fumarola e Vincenzo Galletta per la Fit Cisl, Carmelo Sasso e Giuseppe Fumarola per la Uil Trasporti – hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. Un particolare ringraziamento è stato rivolto all’assessore alle Partecipate Michele Mazzariello, il cui contributo è stato determinante per la positiva conclusione delle trattative.