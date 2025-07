L’8 luglio riunione ad oltranza sull’ex Ilva

Il Ministro Urso chiama a raccolta tutte le amministrazioni, centrali e locali, chiamate a sottoscrivere l’accordo di programma

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , sentito il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha convocato per martedì 8 luglio, dalle ore 9.30, una riunione con i rappresentanti di tutte le amministrazioni, centrali e locali, chiamate a sottoscrivere l’accordo di programma interistituzionale relativo al Piano di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto.

I lavori proseguiranno ad oltranza, fino alla loro conclusione, anche in considerazione della conferenza dei servizi, propedeutica al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, convocata dal ministero dell’Ambiente energetica per la giornata di giovedì 10 luglio. Lo annuncia una nota del Mimit.

(ANSA)