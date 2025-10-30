La buona scuola

Molti i problemi denunciati dai genitori della scuola Pertini, ubicata nel quartiere Paolo VI. Inviata una Pec al Comune nei giorni scorsi, rimasta senza risposta

I genitori dell’Istituto Comprensivo Pertini e Pirandello scrivono al Sindaco Bitetti.

Lo scorso 11 settembre il capo dell’ Amministrazione si era recato sul posto per augurare ai più piccoli l’ inizio di un sereno anno scolastico, ricordando che ” La scuola è il cuore pulsante della comunità, il luogo dove si costruisce il futuro”

Ma ad oggi la richiesta di intervento e di risposta inoltrata a mezzo PEC,da parte di una rappresentanza di genitori e membri del consiglio di circolo, è ancora senza risposta da parte del primo cittadino.

La comunicazione riguarda le carenze di tipo strutturale che compromettono la sicurezza,la salute e il benessere di tutta la comunità scolastica. Nello specifico: l’ assenza di porte ai bagni dei più piccoli, maniglie rotte e sporgenti, assenze di tende oscuranti e schermanti, assenza di inferriate di protezione delle aule al primo piano. In un ultimo, ma non per ordine di importanza – scrivono nella Pec- ,la tettoia all’ ingresso principale della scuola risulta pericolante e preoccupa per i potenziali rischi di crollo in caso di intemperie.

Tutte queste annotazioni – concludono- risultano in contrasto con le normali normative vigenti.