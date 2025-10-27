La denuncia di Noi Moderati: “Taranto soffocata dall’ immondizia”

Dinoi: “Cumuli di immondizia ovunque, che trasformano la città in una vera e propria discarica a cielo aperto”

“La situazione igienico-sanitaria e di degrado urbano a Taranto ha raggiunto un punto di non ritorno -viene riportato nella nota-. Il coordinatore cittadino di Noi Moderati, Mario Dinoi, lancia un grido d’allarme e denuncia la presenza di cumuli di immondizia ovunque, che trasformano la città in una vera e propria discarica a cielo aperto, con le ovvie conseguenze di incrementare in maniera esponenziale il numero di topi, ratti e blatte, che mettono inevitabilmente a rischio la salute pubblica. Il degrado non risparmia zone nevralgiche della città, come la clinica Villa Verde, un’area in cui dovrebbero essere garantiti a maggior ragione igiene e decoro è invece assediata da rifiuti, che sono lì da oltre quattro mesi.”

“Non sono stati risparmiati – sottolinea Dinoi- neanche i rioni Tamburi e Salinella e la zona del mercato coperto, due quartieri nevralgici ma in balìa dell’incuria. Taranto sta sprofondando nel degrado sotto gli occhi di tutti. Non si tratta più di semplici disservizi, ma del fallimento nella gestione dell’igiene urbana. A questo punto, non si può fare a meno di rimpiangere i tempi del sindaco Cito”.

Di fronte a questo scenario, Noi Moderati sollecita l’intervento urgente delle massime autorità, affinché si ponga fine a questa vergogna: “La città di Taranto merita rispetto e un ambiente di vita dignitoso”.