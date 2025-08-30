La Fiamma Olimpica di Milano Cortina farà tappa a Taranto

Il 29 dicembre la torcia arriverà nel capoluogo ionico, portata dalla nostra concittadina Viviana Zito

La magia olimpica farà presto brillare Taranto. Il prossimo 29 dicembre 2025, la città dei due mari accoglierà la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, in un appuntamento che unirà sport, cultura e comunità. A vivere l’onore di portare la torcia sarà una nostra concittadina, Viviana Zito, Professoressa di Scienze Motorie, atleta e campionessa europea 2025 a Limerick nelle Obstacle Course Race.

Il percorso della torcia inizierà ufficialmente il 26 novembre 2025 a Olimpia, in Grecia, dove avverrà l’accensione del sacro fuoco. La Fiamma arriverà in Italia il 4 dicembre a Roma e, due giorni dopo, inizierà a viaggiare lungo la penisola: 63 giorni di viaggio, 60 città di tappa, 12mila chilometri da percorrere e tutte le 110 province italiane da attraversare.

Un tragitto che toccherà momenti simbolici: sarà a Napoli il giorno di Natale, a Bari per festeggiare l’inizio del nuovo anno, a Taranto il 29 dicembre, e poi, il 26 gennaio 2026, a Cortina d’Ampezzo, esattamente 70 anni dopo la Cerimonia d’Apertura dei Giochi Invernali del 1956. Il gran finale è atteso per il 6 febbraio 2026 a Milano, con l’ingresso della Fiamma allo stadio di San Siro per l’apertura ufficiale delle Olimpiadi.

Il percorso è pensato anche per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale del nostro Paese che vanta il maggior numero di siti UNESCO al mondo: la Fiamma illuminerà, infatti, molti dei luoghi iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità.