domenica 14 Giugno 26
CP

La lobby dei balneari

Primo Piano

Articoli Correlati

Nuova aggressione in ospedale, la FP CGIL chiede un piano strutturale per la sicurezza

CP -
Il sindacato esprime vicinanza al professionista vittima dell'episodio avvenuto il 13 giugno nel reparto di Neurochirurgia del Santissima Annunziata e chiede interventi concreti per...
Read more

Discarica ex Vergine, il Comune di Fragagnano dice no: “Prima la salute dei cittadini”

CP -
In vista della conferenza dei servizi del 16 giugno, l’Amministrazione comunale ribadisce la propria posizione contraria all’impianto gestito da Lutum. La sindaca Traetta: “Il...
Read more

Ex Ilva, domani incontro al Mimit. Afo 1 ancora sotto sequestro

CP -
Il ricorso dell'azienda è stato rigettato dalla Cassazione Nuovo appuntamento al ministero delle Imprese e del made in Italy domani per l'ex Ilva. I sindacati...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand