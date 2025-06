La Procura revoca la richiesta di arresto per Alessandro Delli Noci

Dopo le sue dimissioni non ci sono più le esigenze cautelari

Per la Procura di Lecce non vi sono più le esigenze cautelari per procedere all’arresto dell’ex assessore pugliese allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci. I pm hanno quindi revocato la richiesta di misura cautelare, anche a carico di altri indagati.

Delli Noci si è dimesso ieri sia da assessore sia da consigliere regionale in concomitanza con l’interrogatorio preventivo dinanzi al gip di Lecce che avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata nei suoi confronti dai Pm. L’ormai ex assessore è indagato in un’inchiesta su presunti favori elargiti nei confronti di alcuni imprenditori. (Ansa)