giovedì 12 Febbraio 26
CP

La simpatia del riccio, croce e delizia in Puglia. E a Taranto?

Primo Piano

Articoli Correlati

Giochi del Mediterraneo, Corte dei Conti: ok stato di attuazione dei lavori

CP -
Significativo avanzamento rispetto a quanto rilevato nel precedente sopralluogo Nella giornata odierna - fanno sapere - nell’ambito delle attività di controllo concomitante disposte dalla Corte...
Read more

“Quando c’è l’ amore, c’è tutto.” Dal Pascale di Napoli: “Pure la salute!”

CP -
Il direttore della Cardiologia dell' Istituto dei tumori di Napoli: innamorarsi fa bene al cuore L' ironica frase dell' indimenticato Massimo Troisi: " Quando c'è...
Read more

Carnevale di Massafra, rinviata la serata del giovedì grasso

CP -
di Angelo Nasuto Per le avverse condizioni meteo è stato rinviato il tradizionale gran ballo in maschera del “giovedì dei pazzi” che era previsto per...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand