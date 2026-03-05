giovedì 5 Marzo 26
La storia di Adriana e Saverio

Lutto nel mondo dell’informazione: muore a 33 anni Christian Cesario

Il giovane giornalista aveva collaborato con CosmoPolismedia ed era addetto stampa della SS Taranto Calcio È scomparso all’età di 33 anni il giornalista Christian Cesario....
Direttori generali aziende sanitarie, 104 candidature

Nominati i componenti della commissione esaminatrice della Regione Puglia Sono 104 le candidature regolarmente pervenute sulla piattaforma digitale indicata nell’avviso pubblico finalizzato alla manifestazione di...
Ex Ilva, Urso chiede ai commissari la fine della trattativa in 3 settimane

Secondo quanto affermato dal titolare del fondo Flacks ai commissari, così come riportato su giornali, eventuali ulteriori iniziative e impegni rimangono subordinati ad una...
