L’Amerigo Vespucci arriva a Taranto: visite a bordo dal 17 al 22 aprile

La nave scuola della Marina Militare farà tappa a Taranto dal 16 al 22 aprile. L’apertura delle prenotazioni sarà comunicata sui social media ufficiali del Tour Vespucci

L’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, farà scalo a Taranto dal 16 al 22 aprile 2025, in occasione della settima tappa del Tour Mediterraneo e ormeggerà lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese e dove sarà presente anche il Villaggio IN Italia. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino una delle imbarcazioni più affascinanti del mondo

L’apertura delle prenotazioni sarà comunicata sui social media ufficiali del Tour Vespucci. Sarà possibile prenotare gratuitamente la visita a bordo sul sito ufficiale del Tour Vespucci. I posti sono limitati e l’interesse è già altissimo: per questo motivo è fortemente consigliata la prenotazione anticipata.

Le visite a bordo saranno disponibili:

Giorno 17 aprile:

Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13

Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 20

Giorno 18 aprile:

Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13

Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 17

Giorno 19 aprile:

Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13

Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 22

Giorno 20 aprile:

Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 22

Giorno 21 aprile:

Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13

Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 22

Durante la sosta tarantina, i visitatori potranno salire a bordo del maestoso veliero, percorrere i ponti esterni e accedere ad alcune aree interne, accompagnati dal racconto dell’equipaggio. I marinai condivideranno aneddoti, dettagli storici e curiosità sulla nave varata nel 1930, ancora oggi in servizio per la formazione degli allievi dell’Accademia Navale.

Come prenotare la visita

È possibile registrare fino a 4 persone per ogni prenotazione, inserendo i dati richiesti. Al termine della procedura, si riceverà una mail di conferma con un QR code, da mostrare all’ingresso.

Per accedere è necessario presentare un documento d’identità valido corrispondente a quello usato in fase di prenotazione. Sono consigliate scarpe comode, mentre non sono ammessi animali, passeggini o carrozzine. L’accesso sarà consentito a partire da 15 minuti prima e fino a 15 minuti dopo l’orario prenotato.

Un appuntamento imperdibile con la storia, il fascino e la tradizione della Marina Militare.