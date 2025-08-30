sabato 30 Agosto 25
L’appello delle future mamme: “Non vogliamo restare sole durante il travaglio”

Ginosa, grave incidente sulla provinciale 580: una vittima

A seguito dell’impatto, uno dei veicoli ha preso fuoco e il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo, non ha avuto scampo. Il corpo, completamente carbonizzato, non...
Controlli a tappeto nel capoluogo: un arresto per spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza nel centro...
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina farà tappa a Taranto

Il 29 dicembre la torcia arriverà nel capoluogo ionico, portata dalla nostra concittadina Viviana Zito La magia olimpica farà presto brillare Taranto. Il prossimo 29...
