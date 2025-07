L’arma dei Carabinieri in una tesina di uno studente di Palagiano

Un alunno dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari – Giovanni XXIII” ha voluto dedicare la sua tesina d’esame all’Arma dei Carabinieri, portando davanti alla commissione un lavoro che ha emozionato docenti e compagni

C’è chi vive l’esame di terza media come una semplice tappa, e chi lo trasforma in una dichiarazione d’amore verso un ideale che brucia già nel cuore. È la storia di un alunno dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari – Giovanni XXIII” di Palagiano che, quest’anno, ha voluto dedicare la sua tesina all’Arma dei Carabinieri, portando davanti alla commissione un lavoro che ha emozionato docenti e compagni, e che merita di essere raccontato.

“L’Arma dei Carabinieri: la mia passione” è il titolo scelto per racchiudere il suo sogno: indossare un giorno quella divisa che per lui non è un semplice abito, ma simbolo di dedizione, coraggio e amore per il prossimo. Una passione nata, come racconta lo stesso giovane, all’età di 9-10 anni, in quei pomeriggi in cui vedere una pattuglia per strada diventava un momento di ammirazione, sentendo dentro di sé “qualcosa che mi appartiene da sempre”.

Il senso del dovere, l’altruismo, la vicinanza ai cittadini e la voglia di aiutare chi è in difficoltà sono i valori che il giovane studente ha espresso nella sua tesina, ripercorrendo con semplicità ma con uno sguardo sincero i principi che animano ogni giorno le donne e gli uomini dell’Arma. Ha citato anche le parole di Salvo D’Acquisto, “se muoio per altri cento rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura!”, una frase che sente come un inno al sacrificio e all’altruismo, come un faro per il suo futuro.

La tesina non è rimasta chiusa tra le mura scolastiche: è stata infatti consegnata ufficialmente al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Taranto, Colonnello Antonio Marinucci, che ha accolto con orgoglio e commozione il gesto del giovane studente, riconoscendo il valore di questa testimonianza e l’emozione di chi, fin da piccolo, custodisce nel cuore il sogno di servire lo Stato e i cittadini sotto le insegne dell’Arma.

Il suo lavoro non è stato solo un elaborato scolastico, ma una testimonianza che ha colpito chi lo ha ascoltato per la determinazione con cui ha raccontato il suo sogno, in un’età in cui tanti ragazzi faticano a comprendere la propria strada. Invece lui, davanti ai suoi professori, ha scelto di raccontare il desiderio di “essere Carabiniere”, non per l’idea di potere, ma per il desiderio di servizio verso la comunità.

Un segnale importante, in un’epoca in cui spesso si dimenticano i valori del rispetto, della legalità e della solidarietà, mentre questo giovane studente li fa propri come bussola per crescere e contribuire al bene comune. L’Arma dei Carabinieri rappresenta per lui l’idea concreta di un’Italia che non si arrende, che difende i più deboli, che protegge e che si sacrifica, e lui, da adolescente, ha scelto di alzare la mano e dire: “Anch’io voglio farne parte”.

L’Arma dei Carabinieri è sempre stata vicina ai giovani, promuovendo nelle scuole i valori di legalità e cittadinanza attiva. Ora trova in questo ragazzo di Palagiano un piccolo ma luminoso testimone, pronto a crescere con la consapevolezza che ogni gesto di legalità è un mattoncino per costruire un Paese migliore.

Il suo sogno è ancora lontano, ma la forza con cui lo custodisce nel cuore è già un messaggio per tutti: che si può credere nei propri ideali, anche in giovane età, e che l’Arma dei Carabinieri non è solo un’istituzione, ma un simbolo di speranza per chi desidera servire il prossimo con onore.