Lavoratori ex Isola Verde, vertice in Regione: ipotesi di nuovi percorsi occupazionali

Alla VI Commissione regionale confronto tra Comune, Regione e Task Force occupazione. Sul tavolo la proposta Green Belt

Si apre uno spiraglio per il reinserimento occupazionale per i lavoratori dell’ex Isola Verde. Nel corso dell’audizione della VI Commissione del Consiglio regionale della Puglia, convocata su richiesta dello Slai Cobas, è emersa la disponibilità del Comune di Taranto a collaborare con la Regione per individuare soluzioni concrete a favore dei lavoratori che da circa un anno non percepiscono alcuna forma di reddito o sostegno.

All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale al Lavoro Eugenio Di Sciascio, il rappresentante della Task Force regionale per l’occupazione Leo Caroli e il vicesindaco di Taranto Mattia Giorno.

Tra le ipotesi al vaglio vi è il possibile coinvolgimento degli ex lavoratori Isola Verde in percorsi legati alla Green Belt, con l’obiettivo di favorirne il reinserimento professionale. La proposta sarà ora approfondita attraverso un confronto tra Comune e Regione per verificarne la fattibilità e le modalità operative.

“Abbiamo dato, come sempre, la massima disponibilità a collaborare e a costruire insieme alla Regione ogni percorso possibile per non abbandonare i lavoratori e le loro famiglie”, ha dichiarato il vicesindaco Mattia Giorno.

“Taranto è una città che continua a fare i conti con numerose crisi aziendali e con vertenze ancora aperte. Quella degli ex Isola Verde ne è un esempio. Per questo intendiamo continuare a lavorare nel merito delle questioni, con l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci e non lasciare indietro nessuno”, ha aggiunto.