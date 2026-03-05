giovedì 5 Marzo 26
CP

Le reliquie di San Padre Pio arrivano a Taranto

Primo Piano

Articoli Correlati

Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino è il nuovo presidente

CP -
Leonardo Giangrande cede il posto al Vicepresidente Vicario Oggi 5 marzo, si è conclusa la cerimonia dell' investitura ufficiale del nuovo presidente dell' Associazione provinciale: Giuseppe...
Read more

Ex Ilva,(Uilm): incontro complicato a Palazzo Chigi

CP -
Palombella: "Volevamo la certezza che uscendo da questo Ministero, i lavoratori dell' Ilva di Taranto non corrano più il rischio di morire" "L' intervento straordinario...
Read more

Ex Ilva, USB da Palazzo Chigi: situazione drammatica

CP -
Solo un intervento diretto dello Stato può garantire le risorse necessarie per rimettere in sicurezza gli impianti, ricostruire una prospettiva industriale credibile e tutelare...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand