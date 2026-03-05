Le reliquie di San Padre Pio arrivano a Taranto

Il prossimo 11 e 12 Marzo, in Città Vecchia, la Basilica di San Cataldo ospiterà i frammenti sacri del Santo Foggiano

L’ 11 marzo nel Largo Arcivescovado, è previsto l’ arrivo delle Reliquie. Il corteo di accoglienza procederà verso Cattedrale. Ci sarà la testimonianza di Irene Gaeta, figlia spirituale di Padre Pio. La Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto.

A seguire la traslazione delle Reliquie verso la chiesa di San Domenico. Il giorno dopo sarà Mons. Emanuele Ferro, parroco di Taranto vecchia a celebrare la messa e dopo è prevista la ripartenza delle Reliquie.