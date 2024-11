Licenziamenti Ilva in As, Rizzo (Usb): “Si annullano i provvedimenti precedenti”

“Cessazione immediata dal lavoro avrebbe coinvolto cinque lavoratori. Ringraziamo per questo risultato certamente il Ministro Calderone e la dott.ssa Daniela Savi, commissario Ilva in As”

“Come abbiamo chiesto al Ministro del Lavoro, Marina Calderone, la scorsa settimana in occasione dell’incontro tenuto in fabbrica, a Taranto, vengono annullati i licenziamenti immediati, per sopraggiunta età pensionabile, fatti recapitare ai cinque lavoratori, e viene fatta comunicazione in base alla quale il rapporto terminerà solo dopo il periodo di preavviso”.

Così Francesco Rizzo, Esecutivo Confederale Usb.

“In base alla comunicazione ricevuta dai lavoratori, tre di Taranto e due di Genova, il 16 ottobre scorso, i provvedimenti avrebbero determinato l’immediata cessazione dal lavoro. Ora invece vengono accolte le nostre richieste e vengono quindi rispettati i tempi, come previsto dal contratto. Ringraziamo per questo risultato certamente il Ministro Calderone e commissari Ilva e la dott.ssa Daniela Savi, commissario Ilva in As”, conclude Rizzo.