Liste di attesa: ravvisate anomalie. Accertamenti da parte dell’Asl di Taranto

Accertamenti da parte della Commissione Asl

Sotto la lente d’ ingrandimento prenotazioni sanitarie e cancellazioni sospette. Sarebbero stati effettuati attraverso la piattaforma informatica del Cup di Taranto, gestito dalla società in house Sanitaservice.

Alterate le date, gli orari, il tipo delle prestazioni con accessi da remoto anche in piena notte o al mattino presto. La commissione istituita dal direttore generale Gregorio Colacicco è decisa a passare ad un livello più avanzato di accertamento tecnico. Si starebbe delineando un sistema dai profili penalmente rilevante.

Sarebbero una cinquantina le chiavi d’accesso, corrispondenti a nomi e cognomi di operatori Cup sparsi in tutta la provincia. Si tratterebbe di un clamoroso caso di alterazione delle liste di attesa. Gli investigatori sarebbero già a lavoro per esaminare tutto il materiale finora raccolto.

La situazione – fanno sapere – è delicata e la storia tutta ancora da scrivere.