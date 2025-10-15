Maltempo, allerta arancione in Puglia

Dalle prime ore di giovedì 16 ottobre, le precipitazioni coinvolgeranno la nostra regione, specie i settori meridionali

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emanato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, per il Salento, Tarantino e Puglia centrale adriatica; allerta gialla nel resto della regione.

Sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.