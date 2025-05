Maltempo in Puglia: piogge diffuse e temperature in calo

In arrivo aria fredda dalla Scandinavia. Nel weekend previsto un miglioramento con cielo sereno e valori in lieve rialzo

La Puglia è interessata da una fase di maltempo causata dallo scontro tra l’aria fredda proveniente dalla Scandinavia e le correnti più calde in risalita dal Nord Africa. La circolazione ciclonica che si è generata, pur interessando principalmente il Sud Italia, si sta gradualmente spostando verso est. Come riferisce Alex Guarini di RaiMeteo, dopo un inizio primavera caratterizzato da precipitazioni abbondanti che hanno contribuito a ricostituire le riserve idriche regionali, seguito da un periodo di siccità, le piogge sono tornate a interessare le aree degli invasi, promettendo un nuovo accumulo nelle prossime ore.

Per la giornata odierna, venerdì 16 maggio, il cielo si presenta coperto su tutta la regione, in particolare nei settori centro-meridionali, dove sono previste piogge di moderata intensità e possibili temporali nel Salento. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla serata, a partire dalla provincia di Foggia. Le temperature massime non supereranno i 17-20 gradi, con venti in rinforzo da nord-est e raffiche previste in serata sulla costa adriatica, dove il mare diventerà molto mosso.

Per sabato 17 maggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con ampi rasserenamenti e cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime scenderanno a 10-12 gradi in pianura, mentre le massime si attesteranno sui 19-21 gradi, mantenendosi comunque al di sotto delle medie stagionali. Venti di tramontana da nord.

Ulteriore miglioramento domenica 18 maggio, con bel tempo su tutta la regione, dal Gargano al Salento, e un lieve rialzo delle temperature.