Maltempo in Puglia: previste piogge e temperature miti

In arrivo un’ondata di perturbazioni sulla Regione: precipitazioni intense previste per lunedì e mercoledì

Un nuovo fronte di maltempo si appresta a interessare il Sud Italia, con particolare intensità sulla regione pugliese. Secondo quanto riportato da Alex Guarini di Rai Meteo, si prevedono due perturbazioni successive: la prima in arrivo oggi, lunedì 24 febbraio, seguita da un nuovo fronte previsto per mercoledì.

La situazione meteorologica vede l’arrivo di correnti più miti occidentali dall’Atlantico che, pur favorendo l’ingresso di nuove perturbazioni, mantengono le temperature al di sopra della media stagionale. Per la giornata odierna, è previsto un progressivo aumento della nuvolosità che porterà precipitazioni significative, particolarmente nel Foggiano, nella Bat e nel Barese, concentrate soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Le precipitazioni si estenderanno successivamente anche alla Puglia centro-meridionale.

Per quanto riguarda le temperature, si registrano valori minimi non inferiori agli 8-9 gradi, mentre a Taranto si prevedono oscillazioni tra gli 8 e i 15 gradi. I venti si manterranno deboli con mari calmi o poco mossi in tutti i settori.

Per la giornata di domani, martedì 25 febbraio, le previsioni indicano condizioni di tempo variabile, con piovaschi mattutini lungo la costa adriatica. Nel pomeriggio, i fenomeni interesseranno maggiormente le zone delle Murge e le aree ioniche, con temperature che rimarranno stabili e venti che continueranno a mantenersi deboli.