Manduria, elicottero dei carabinieri individua incendio di rifiuti: un uomo denunciato

I Carabinieri della Stazione di Lizzano hanno sorpreso un uomo intento a incendiare rifiuti derivanti dalla propria attività commerciale. Il soggetto è stato denunciato per il reato di combustione illecita di rifiuti

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, i militari della Compagnia di Manduria, coadiuvati dal 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e dal Nucleo Cinofili di Modugno, hanno eseguito un’operazione a largo raggio che ha interessato diverse aree del territorio jonico.

L’azione ha permesso di individuare, grazie al pronto intervento dell’equipaggio dell’elicottero dell’Arma, una colonna di fumo proveniente dall’agro di Manduria. I Carabinieri della Stazione di Lizzano, immediatamente allertati e giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo intento a incendiare rifiuti derivanti dalla propria attività commerciale. Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Taranto per il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D.Lgs. 152/2006).

Nell’ambito dello stesso servizio sono state effettuate 6 perquisizioni personali e locali, con il sequestro di 5,21 grammi di hashish e 2,70 grammi di cocaina. Sei soggetti, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente per uso personale, sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto quali assuntori.

Complessivamente sono stati controllati 46 veicoli, 65 persone e 10 esercizi pubblici, in un dispositivo che ha visto operare in sinergia i reparti territoriali, cinofili e aeromobili dell’Arma.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel contrasto ai reati ambientali e nel garantire la sicurezza e la tutela della salute pubblica, assicurando una presenza capillare e un controllo puntuale del territorio jonico.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.