Mar Jonio, ritrovata una nave d’ epoca romana

La Puglia tra le regioni dei tesori archeologici e subacquei nei fondali marini

Sulla costa Jonica, un importante ritrovamento da annoverare tra le più importanti eredità dal mondo antico: una nave oneraria risalente all’ epoca Romana. I dettagli sulla esatta localizzazione del ritrovamento e il suo stato di conservazione non sono ancora stati diffusi con precisione, si tratta però di una zona al largo della costa jonico – salentina. Nelle prossime settimane, gli organi di competenza saranno a lavoro per fornire dettagli e aggiornamenti su questo tesoro rinvenuto nel fondale delle acque pugliesi.

È già stato stanziato un cospicuo finanziamento, circa un milione di euro, per la tutela e la conservazione dei beni culturali come ha riportato in una nota,il deputato salentino Saverio Congedo.

Foto di repertorio