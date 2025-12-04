venerdì 5 Dicembre 25
CP

Martina Franca: addio a Giuseppe Caroli, parlamentare emerito

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, i sindacati: “Il Governo ritiri il Piano di chiusura”

CP -
“Il tempo degli annunci e finito. L’Esecutivo si confronti con il sindacato” Nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, si è riunito il consiglio di...
Read more

Natale a Taranto, tra luci e traffico: torna l’emergenza parcheggi in centro

CP -
di Emanuela Perrone Tra traffico e abitudini radicate, il centro cittadino rischia di perdere visitatori proprio nel periodo più vivo dell’anno Con l’arrivo delle festività natalizie,...
Read more

Omicidio Legrottaglie, a processo Camillo Giannattasio. Prima udienza fine gennaio

CP -
Nel corso dell’udienza preliminare si sono costituite parti civili la moglie e le figlie di Legrottaglie, insieme al collega del brigadiere, Costanzo Giuseppe Garibaldi Camillo...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand