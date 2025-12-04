Martina Franca: addio a Giuseppe Caroli, parlamentare emerito

Esponente di spicco della Democrazia Cristiana nella Prima Repubblica

È morto Giuseppe Caroli, deputato per sette legislature, di Martina Franca.Era malato da tempo ed è spirato nell’ ospedale della sua stessa città natale. Dal 1956 ricoprì per oltre 14 anni gli incarichi di assessore comunale e di vice sindaco.

Da fine anni Sessanta ad inizio anni Novanta non fu solo parlamentare, ma divenne anche membro dell’ esecutivo ricoprendo in sei governi, il ruolo di sottosegretario di stato. Nel 2003 viene nominato coordinatore regionale degli enti locali del partito di Forza Italia in Puglia.

Avrebbe compiuto 94 anni il 6 dicembre.

