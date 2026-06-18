Martina Franca, NurSind scrive a Bavaro

L’organizzazione sindacale informa il Direttore generale sulla carenza di operatori socio sanitari (OSS) e sull’improprio utilizzo del personale infermieristico per mansioni di supporto presso il Reparto di Cardiologia e UTIC

NurSind scrive a Bavaro. Dopo aver raccolto le numerose segnalazioni provenienti dal personale infermieristico in servizio al Reparto di Cardiologia e UTIC del Presidio Ospedaliero di Martina Franca, l’associazione reclama una situazione non più sostenibile al Direttore generale dell’ASL: “Da tempo si registra una grave e persistente carenza di Operatori Socio Sanitari (OSS), tale da determinare il sistematico impiego del personale infermieristico nello svolgimento di attività proprie del profilo OSS. Tale situazione non si verifica esclusivamente in condizioni eccezionali o emergenziali, bensì rappresenta una prassi quotidiana e strutturale”.

Per l’organizzazione sindacale: “L’assenza o l’insufficienza numerica degli OSS costringe infatti gli infermieri a farsi carico di attività assistenziali di supporto che sottraggono tempo e risorse alle funzioni proprie del profilo professionale infermieristico, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità dell’assistenza erogata e sulla sicurezza delle cure. Questa condizione – sottolinea NurSind – sta determinando un crescente stato di affaticamento fisico e psicologico del personale infermieristico, già gravato da carichi di lavoro particolarmente elevati, con conseguente aumento del rischio di errori, stress lavoro-correlato e demotivazione professionale. Si evidenzia inoltre come il protrarsi di tale assetto organizzativo possa configurare una non corretta allocazione delle risorse professionali, in contrasto con i principi di appropriatezza organizzativa e valorizzazione delle competenze previsti dalla normativa vigente e dai modelli organizzativi assistenziali”.

Pertanto, NurSind chiede una verifica urgente della dotazione organica degli OSS presso il reparto in oggetto; l’adozione di misure immediate volte a garantire una presenza adeguata di Operatori Socio Sanitari in ogni turno di servizio. Ancora, l’organizzazione sindacale chiede il ripristino di un corretto equilibrio organizzativo che consenta al personale infermieristico di svolgere prioritariamente le attività proprie del proprio profilo professionale e contestualmente, la convocazione di un incontro con le rappresentanze sindacali al fine di approfondire le criticità segnalate e individuare soluzioni concrete e tempestive: “In assenza di adeguati riscontri e di interventi risolutivi, l’Organizzazione Sindacale si riserva di attivare ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori e della sicurezza assistenziale” conclude NurSind