Martina Franca, sventato tentativo di suicidio

Nella mattinata di ieri, un uomo minacciava di lanciarsi dal quinto piano di una palazzina

Nella mattinata di ieri, 6 novembre alle ore 06, due Equipaggi della Sezione Radiomobile sono stati inviati in via Olindo Ruggieri civico 5/A, su disposizione della Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Martina Franca.

Era stata segnalata la presenza di un soggetto di sesso maschile che, in evidente stato di agitazione, manifestava chiari intenti suicidari e minacciava di lanciarsi dal terrazzo di una palazzina composta da 5 piani.Giunti sul posto, hanno raggiunto con rapidità l’ultimo piano dove si trovava l’ uomo che stava per accedere al terrazzo. Entrambi gli equipaggi, valutata la situazione di estrema urgenza, sono riusciti con cautela a bloccare l’ uomo così da evitargli di compiere l’insano gesto. È proprio la tempestività dell’intervento che ha evitato il tragico epilogo. L’ uomo è stato poi soccorso dal personale sanitario ed è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale di Martina Franca per gli accertamenti e le cure del caso.L’operazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze per il soggetto e senza lesioni per i militari intervenuti.