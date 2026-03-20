Martino Tamburrano, assolto in appello

Ribaltata la sentenza di primo grado per corruzione e turbativa d’ asta

L’ ex presidente della provincia di Taranto è stato assolto dalla Corte di Assise perché “il fatto non sussiste”. Assolto anche l’ imprenditore Pasquale Lonoce. La sentenza di primo grado lo aveva condannato a nove anni e sei mesi per affidamenti a Lonoce, da parte della Provincia, di lavori di somma urgenza e per la presunta turbativa d’asta nell’aggiudicazione della gara d’appalto per l’igiene urbana a Sava. Secondo l’inchiesta “T Rex” l’imprenditore aveva sostenuto circa 250mila euro di spese per sostenere la campagna elettorale della moglie di Tamburrano, candidata al Senato nel 2018.

Il filone del processo sulla concessione dell’ autorizzazione all’ ampliamento della discarica di Torre Caprarica a Grottaglie, dove gli stessi erano stati imputati con altre due persone, è stato annullato lo scorso anno dalla Corte d’ Appello di Taranto. La pubblica accusa però ha presentato ricorso in Cassazione.

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