Massafra, 30enne ai domiciliari sorpreso nel vano scale: arrestato

I carabinieri si trovavano nei pressi dell’ abitazione per un controllo

I militari dell’Arma hanno individuato un 30enne del posto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nel vano scale. L’ uomo, avrebbe avuto ancora tra le mani, un piccolo involucro contenente una sostanza ritenuta presumibilmente cocaina.

Da quel ritrovamento sono partiti gli ulteriori accertamenti del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra. Secondo quanto ricostruito, la sostanza sarebbe stata appena ceduta proprio dal giovane.

La perquisizione nell’abitazione ha quindi fatto emergere altri elementi: i Carabinieri hanno trovato circa 3,3 grammi di hashish e 105 euro in contanti, custoditi in banconote di piccolo taglio.

Il quantitativo complessivamente sequestrato – fanno sapere – sarà ora sottoposto agli accertamenti tecnici e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, chiamati a determinarne con precisione natura, principio attivo e peso netto.



Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto nuovamente presso l’abitazione per la sottoposizione agli arresti domiciliari.



