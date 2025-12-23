Massafra accende la solidarietà per Natale 2025

La raccolta dei giocattoli sarà attiva fino al 23 dicembre, presso il garage del Comune in Via Livatino (di fronte allo stadio), dalle ore 17:00 alle ore 20:00. La Festa di Distribuzione si terrà il 24 dicembre, dalle ore 11:00 alle 19:00, presso Lungovalle N. Andria
In occasione del Natale, il Centro Servizi Famiglie, gestito dalla Cooperativa Pam Service, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Massafra e il supporto dell’Associazione di Promozione Sociale Unita & Solidale, promuove l’iniziativa natalizia “Accendiamo la Solidarietà – Natale 2025”, dedicata alla raccolta e distribuzione solidale di giocattoli per i bambini della comunità.
La raccolta dei giocattoli sarà attiva fino al 23 dicembre, presso il garage del Comune in Via Livatino (di fronte allo stadio), dalle ore 17:00 alle ore 20:00. La Festa di Distribuzione si terrà il 24 dicembre, dalle ore 11:00 alle 19:00, presso Lungovalle N. Andria (lato chiesa), con musica, giochi e animazione per i più piccoli.