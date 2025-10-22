mercoledì 22 Ottobre 25
Massafra, agricoltura: il Comune alla fiera Internazionale di Berlino

Leonardo S.P.A. lancia una petizione: “Stop armi a Israele, non con il nostro lavoro”

I lavoratori dell' azienda di Grottaglie raggiungono le 10000 adesioni on line L’iniziativa è partita da un ristretto gruppo di dipendenti di Grottaglie ma  in...
Abodi: “Nessun rischio sui Giochi di Taranto”

Il ministro dello Sport, in visita oggi a Taranto, rassicura sulla celebrazione della manifestazione internazionale. “Comitato internazionale e navi da crociera: la soluzione per...
Taranto, incendiata un’ auto nella notte

In corso le indagini per escludere il dolo sull' accaduto Nella notte, un' auto è stata avvolta dalle fiamme all' incrocio tra via Pisanelli e...
