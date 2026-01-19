Massafra, al “De Ruggeri” lo stilista Michele Miglionico

di Angelo Nasuto

Presso la sede succursale di Via Carducci, giovedì 22 gennaio il liceo massafrese, accoglierà l’ esperto di moda, di origini lucane

Il liceo “De Ruggieri” di Massafra sarà protagonista di una mattinata da ricordare, diventando fucina di progetti di prêt à porter e di design industriale con un ospite proveniente dall’alta moda nazionale. Giovedì 22 gennaio l’istituto massafrese, presso la sede succursale di via Carducci, accoglierà Michele Miglionico, stilista italiano che ha all’attivo un’attività pluridecennale, avendo vestito volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui le attrici Ornella Muti e Serena Autieri e alcune note presentatrici televisive. L’esperto di moda, lucano di origine, intratterrà i ragazzi del liceo artistico con una lezione riguardante il design di moda, rivolto alla produzione di abiti, e discuterà dei progetti di lavoro di Haute Couture realizzati dagli stessi alunni.



L’intervento di Miglionico si caratterizzerà per la forte competenza nel settore scolastico d’indirizzo di design industriale e si inserisce nella preziosa attività di orientamento, rivolto ai ragazzi che vogliono intraprendere questa direzione artistica di studio. Un ambito di competenza, questo, con grandi prospettive lavorative, che nella storia ha visto molti movimenti influenzarlo, dai pionieri che hanno unito arte e produzione di massa, ai sostenitori dell’artigianato, fino ai cosiddetti futuristi e modernisti i quali esplorarono la comunicazione artistica attraverso l’oggetto, mirando a integrare estetica, funzione e innovazione, con un approccio fortemente comunicativo.

In tal senso l’istituto massafrese, guidato da anni dalla Preside Elisabetta Scalera, ha introdotto tre anni fa nel suo indirizzo artistico, come offerta formativa unica nell’intera provincia di Taranto, anche lo studio per il design industriale, che riguarda molte attività capaci di presentare numerosi prodotti sul mercato. Tra queste attività, tutte artistiche, troviamo la cura degli arredamenti da interni ed esterni (indoor e outdoor), l’oggettistica, i mobili, lampade e luci, perfino le linee di automobili e l’alta moda di abiti di produzione di massa. Un coacervo di settori che sono poi supportati da adeguati studi e progettistica.



Per l’iniziativa in programma giovedì, è chiaro l’intento di richiamo che la scuola vuole, per dare lustro al nuovo indirizzo artistico di design industriale, introdotto tre anni fa, al fine di ottenere un buon numero di nuovi studenti nel prossimo futuro. Un futuro che prevede anche validi sbocchi lavorativi, visto che quest’anno nell’alternanza scuola lavoro alcuni studenti saranno impegnati a conoscere la realtà imprenditoriale artistica della nota ditta massafrese KIKAU. A questo proposito occorre ricordare la menzione speciale ottenuta qualche mese fa, da un’alunna del De Ruggieri, Aurora Tagliente della classe 4F, alla mostra New design della Biennale di Architettura di Venezia, per il progetto Mokacontatto.

