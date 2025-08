Massafra, atti di vandalismo nel parco di via Cosenza

di Angelo Nasuto

Ancora un episodio di inciviltà. Danneggiata l’altalena e altri giochi

I soliti vandali hanno lasciato il segno: e così a Massafra trionfa ancora un volta l’inciviltà. Ieri, probabilmente nelle ore serali o nottetempo, alcuni balordi hanno fatto irruzione nel parco delle giostrine di via Cosenza, vicino al quartiere periferico di Parco di Guerra, e hanno danneggiato l’altalena, rompendo altri giochi istallati lì. Non è certamente la prima volta che accade un fatto del genere nella Tebaide, dove sovente alcune bande di giovani teppisti vagano per la città nella banale e stupida attesa di farsi notare per la loro profonda incuranza e mancanza di decoro. Ne sono vittima spesso le giostrine posizionate nei tre o quattro parchi, montati anni fa, destinati ai giochi dei più piccoli.

La notizia, tramite le inequivocabili foto, è stata diffusa su Facebook sul gruppo MassafraAttiva da un cittadino indignato del comportamento di questa gente, accompagnato poi da tutta la sequela di commenti negativi e dispregiativi per l’ennesimo atto di inciviltà perpetrato; e si sono sprecate le brevi frasi come vergogna, fate schifo e fate pietà. Un utente di questo social si è candidamente chiesto come mai non vengono posizionate ed azionate delle videocamere fisse in queste parchi, dove chi compie queste azioni andrebbe perseguito penalmente; così come si richiede la presenza di guardiani fissi che possano sorvegliare questi luoghi, diventati teatro di azioni violente di piena inciviltà. E c’è che invoca pene esemplari e severe per punire gli autori, ponendo finalmente uno stop perentorio ad un certo buonismo, presente un po’ ovunque.