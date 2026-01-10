Massafra, avviato un tavolo di confronto per parco Madre Teresa di Calcutta

di Angelo Nasuto

Grande soddisfazione da parte delle istituzioni e dei cittadini. Il primo intervento riguarderà l’installazione degli impianti di videosorveglianza

A Massafra il potere politico-amministrativo si ritrova con le forze civiche dei vari quartieri che vogliono tenere alto il senso civico in città. È successo nella giornata di giovedì negli uffici comunali, quando il Comitato Madre Teresa di Calcutta, che gestisce l’omonimo parco situato a nord est della Tebaide, ha incontrato l’amministrazione comunale, per attuare quella utile sinergia tra cittadinanza attiva e istituzioni. Ed ecco che si raggiungono i primi risultati concreti. Inizialmente il tavolo di confronto con la sindaca Giancarla Zaccaro è stato focalizzato sul rilancio dell’importante spazio pubblico del parco, che potrà essere attuato grazie alla costante attività di monitoraggio e alle segnalazioni dei cittadini. Così l’amministrazione comunale ha dato il via libera a una serie di interventi attesi da tempo, a partire dal potenziamento dei sistemi di sicurezza e dal miglioramento dei livelli di igiene urbana.

​Così come era stato annunciato dalla prima cittadina, il primo intervento comunque concordato con il comitato riguarda l’imminente installazione di impianti di videosorveglianza, tesi a sorprendere chi insozza il territorio o commetto atti vandalici. Le telecamere, acquistate nel mese di dicembre e appena consegnate, saranno posizionate nei luoghi strategici individuati durante un sopralluogo tecnico effettuato da tecnici e organi competenti, incaricati dall’ente comunale. Tale misura mira a tutelare il bene collettivo e a scoraggiare episodi di degrado, garantendo una fruizione serena del parco a tutte le famiglie del quartiere.

​In conclusione dell’incontro grande soddisfazione è stata espressa dalla due parti: dai cittadini esponenti del comitato a dal sindaco Zaccaro, la quale ha evidenziato il proprio apprezzamento per il senso di responsabilità del comitato, sottolineando come la collaborazione tra l’amministrazione attiva e le realtà associative sia fondamentale per superare le lungaggini burocratiche del passato e tenere alta l’attenzione. Oltre alla tecnologia, il piano prevede un rafforzamento della cura del verde e dei servizi di pulizia ordinaria, come del resto una migliore definizione delle recinzioni che vanno a delimitare il parco. L’auspicio finale di tutti è che l’impegno profuso venga sostenuto dal rispetto dei massafresi per gli spazi pubblici, richiamando il loro senso civico, al fine di proteggere e valorizzare il patrimonio della città.