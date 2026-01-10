Massafra, avviato un tavolo di confronto per parco Madre Teresa di Calcutta

di Angelo Nasuto
Grande soddisfazione da parte delle istituzioni e dei cittadini. Il primo intervento riguarderà l’installazione degli impianti di videosorveglianza
A Massafra il potere politico-amministrativo si ritrova con le forze civiche dei vari quartieri che vogliono tenere alto il senso civico in città. È successo nella giornata di giovedì negli uffici comunali, quando il Comitato Madre Teresa di Calcutta, che gestisce l’omonimo parco situato a nord est della Tebaide, ha incontrato l’amministrazione comunale, per attuare quella utile sinergia tra cittadinanza attiva e istituzioni. Ed ecco che si raggiungono i primi risultati concreti. Inizialmente il tavolo di confronto con la sindaca Giancarla Zaccaro è stato focalizzato sul rilancio dell’importante spazio pubblico del parco, che potrà essere attuato grazie alla costante attività di monitoraggio e alle segnalazioni dei cittadini. Così l’amministrazione comunale ha dato il via libera a una serie di interventi attesi da tempo, a partire dal potenziamento dei sistemi di sicurezza e dal miglioramento dei livelli di igiene urbana.
Così come era stato annunciato dalla prima cittadina, il primo intervento comunque concordato con il comitato riguarda l’imminente installazione di impianti di videosorveglianza, tesi a sorprendere chi insozza il territorio o commetto atti vandalici. Le telecamere, acquistate nel mese di dicembre e appena consegnate, saranno posizionate nei luoghi strategici individuati durante un sopralluogo tecnico effettuato da tecnici e organi competenti, incaricati dall’ente comunale. Tale misura mira a tutelare il bene collettivo e a scoraggiare episodi di degrado, garantendo una fruizione serena del parco a tutte le famiglie del quartiere.
In conclusione dell’incontro grande soddisfazione è stata espressa dalla due parti: dai cittadini esponenti del comitato a dal sindaco Zaccaro, la quale ha evidenziato il proprio apprezzamento per il senso di responsabilità del comitato, sottolineando come la collaborazione tra l’amministrazione attiva e le realtà associative sia fondamentale per superare le lungaggini burocratiche del passato e tenere alta l’attenzione. Oltre alla tecnologia, il piano prevede un rafforzamento della cura del verde e dei servizi di pulizia ordinaria, come del resto una migliore definizione delle recinzioni che vanno a delimitare il parco. L’auspicio finale di tutti è che l’impegno profuso venga sostenuto dal rispetto dei massafresi per gli spazi pubblici, richiamando il loro senso civico, al fine di proteggere e valorizzare il patrimonio della città.