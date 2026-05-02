Massafra, comportamenti aggressivi nei locali: arrestato ubriaco

E’ accaduto ieri sera e sono prontamente intervenuti i Carabinieri

I Carabinieri di Massafra hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di origine straniera, ritenuto presunto responsabile di danneggiamento aggravato, violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ieri sera, l’uomo era in un locale e in evidente stato di alterazione alcolica avrebbe infastidito e minacciato dipendenti e avventori. Qui, i Carabinieri sono intervenuti per ristabilire l’ordine. Dopodiché a distanza di poche ore, il 28enne si sarebbe reso protagonista di un secondo episodio analogo in un altro esercizio pubblico, costringendo nuovamente clienti e personale a richiedere l’intervento dei militari. All’arrivo delle pattuglie, l’uomo avrebbe reagito con violenza, minacciando e spintonando i Carabinieri, fino a causare lesioni a uno di loro. Il 28enne avrebbe anche tentato la fuga, opponendo ulteriore resistenza con atteggiamenti violenti, prima di essere definitivamente bloccato e condotto in caserma, nonostante le ripetute minacce.