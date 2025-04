A Massafra un corso specialistico per contrastare la violenza sui minori

Il Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio” lancia una formazione gratuita di 25 ore rivolta a professionisti del settore. Iscrizioni aperte fino al 9 aprile

Una nuova iniziativa formativa per proteggere i più piccoli dalla violenza sta per prendere il via a Massafra. Il Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”, in collaborazione con l’Ambito Territoriale locale, organizza un corso specialistico gratuito dal titolo “Diritto all’infanzia. Il contrasto all’abuso e al maltrattamento sulle persone minori di età”.

Il percorso formativo, strutturato in 7 moduli per complessive 25 ore, inizierà il 14 aprile presso il Centro Polivalente Anziani del Comune di Massafra. L’obiettivo è potenziare le competenze degli operatori che lavorano nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza sui minori. Particolare attenzione sarà dedicata alla violenza assistita e alla gestione delle situazioni che coinvolgono madri vittime di maltrattamenti. Il programma prevede l’intervento di esperte del settore come Rosangela Paparella, Teresa Bruno e Maria Rosa Giolito, che illustreranno le procedure operative da seguire nei casi di richieste d’aiuto.

Il corso si rivolge a un’ampia platea di professionisti: dal personale sanitario agli insegnanti, dagli assistenti sociali alle forze dell’ordine. È in corso l’accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali e l’Ordine degli Avvocati di Taranto.

Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 12 del 9 aprile 2025 attraverso il modulo online disponibile al seguente link. La partecipazione è gratuita e rappresenta un’importante opportunità di aggiornamento per tutti coloro che operano a tutela dei minori.