Massafra, esempio di “amministrazione del fare”: i lavori sulle strade

di Angelo Nasuto

Nelle ultime settimane a Massafra, soprattutto a cavallo del voto per le scorse elezioni regionali, che hanno dato alcune risposte incontrovertibili, si parla tanto della cosiddetta “amministrazione del fare”. Questa espressione è stata coniata da alcuni esponenti dell’attuale compagine governativa, che sta amministrando la città da circa sei mesi. In questi giorni poi tale espressione è molto usata sui social, dove si mantiene alto lo scontro dialettico tra i sostenitori della Giunta Zaccaro e i loro denigratori, che non mancano di siglare stilettate più o meno affilate contro questo o quell’assessore o sostenitore. Al momento basta infatti scrivere un commento favorevole o un augurio sull’operato dell’attuale maggioranza agli ordini della sindaca, che l’utente social di turno vieni accusato di favorire oltre misura chi detiene il potere oggi nella Tebaide.

Ma tornando alla fatidica espressione dell’amministrazione del fare, in città molti cittadini di sicuro si saranno accorti che la frase è stata così calibrata per sottolineare gli interventi numerosi sul tessuto urbano che la Giunta in carica ha deciso. Con ordinanza n.155, varata dall’amministrazione quasi un mese fa, è stato deciso un corposo insieme di lavori tra le strade massafresi con l’obiettivo di migliorare la viabilità e soprattutto sistemare il manto stradale, che in alcuni tratti del centro città è davvero sconnesso. I vari cantieri riguardano la rotatoria di viale Magna Grecia (angolo via Taranto), dove è necessario percorrere la strada con un mezzo a due ruote per rendersi conto dell’estrema pericolosità dell’asfalto. Rifacimenti sono stati attivati anche in via Potenza, via capitano Basile, via Mercadante (tra via Foscolo e via Colombo), piazza Dante, dove è stato rimosso un grande albero di pino che con le sue radici stava distruggendo la strada intorno; ed interventi pure nelle zone nuove di via Napoli e via Paolo Borsellino, oltre che su un tratto della centralissima Corso Roma, tra via N. Lazzaro e piazza Vittorio Emanuele.

L’assessore all’Urbanistica Cosimo Maraglino ci tiene ad evidenziare che l’amministrazione sta monitorando bene questi lavori, con la ferma volontà che i rifacimenti da apportare saranno almeno verificati, “perché – dice – è chiara l’urgenza di intervenire, ma ci stiamo accertando che questi lavori vengano svolti bene”. E allora se davvero è così, non sappiamo quanto possano essere utili le continue e sterili polemiche social sulla presunta propaganda di chi pubblicizza troppo la famigerata amministrazione del fare. Anche perché fino a qualche tempo fa, sui nostri amati social, i cittadini si lamentano spesso, un giorno si e l’altro pure, delle condizioni delle strade da percorrere in città. Possibilmente in sicurezza, perché questo è giusto pretendere da chi governa un centro importante.



