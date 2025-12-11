giovedì 11 Dicembre 25
CP

Massafra, esempio di “amministrazione del fare”: i lavori sulle strade

Primo Piano

Articoli Correlati

Orchestra giovanile della Magna Grecia: il concerto di Natale

CP -
Le musiche di Anderson, Tchaikovsky e Bize al Concattedrale Madre di Dio Sabato 13 dicembre alle 20.30 nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto,...
Read more

Taranto,crollo improvviso di un balcone

CP -
Alcuni feriti sono stati trasportati in ospedale e la zona è stata subito transennata Nel primo pomeriggio, a Taranto, un balcone del secondo piano di...
Read more

Ex Ilva, la nota congiunta delle Confederazioni artigiane

CP -
"Bene la misure urgenti, ma serve tutela dell' indotto"  Confartigianato, CNA e Casartigiani valutano positivamente l'impianto del decreto-legge 180/2025 sulla continuità operativa degli stabilimenti ex...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand