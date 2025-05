Massafra, i candidati sindaci al confronto: domani il primo dibattito pubblico

di Angelo Nasuto

A Massafra la campagna elettorale entra nel vivo: domani pomeriggio un confronto promosso da Confcommercio e Confesercenti. Un’occasione per discutere programmi e progetti per il futuro della città

Massafra, la campagna elettorale per le prossime amministrative entra nel vivo. Domani pomeriggio in città si terrà un appuntamento importante in tal senso con i candidati sindaci che si porranno a confronto su tematiche importanti di sviluppo come commercio, turismo e servizi. L’incontro è previsto alle ore 16,30 presso la sala eventi “Il Girasole” sita in via Bolzano 142/A, e l’iniziativa pubblica è stata promossa congiuntamente da Confcommercio e Confesercenti di Taranto e Massafra. Come detto l’appuntamento è aperto alla cittadinanza e vedrà protagonisti i candidati sindaci i quali finalmente, dopo alcune settimane di vuoto politico riempito con il solito chiacchiericcio da bar, si misureranno su programmi per far uscire la città dalle secche degli ultimi anni. E dunque Giancarla Zaccaro, Giuseppe Losavio ed Emanuele Fisicaro, saranno chiamati a confrontarsi sui temi cruciali per il futuro del territorio, che abbracciano le tre direzioni verso cui indirizzare le linee di sviluppo: commercio, turismo e servizi.

L’evento nasce dalla volontà delle due principali Associazioni di categoria del commercio, appunto Confcommercio e Confesercenti, di promuovere un dialogo costruttivo tra le realtà produttive locali e chi si candida ad amministrare la città, con l’obiettivo di portare al centro del dibattito elettorale le tante esigenze delle imprese, dei professionisti e dei cittadini. Le associazioni di categoria promotrici invitano tutti i titolari di attività commerciali, turistiche e di servizi, nonché la cittadinanza, a partecipare attivamente a questo momento di confronto, considerandolo un’occasione concreta per contribuire al disegno di una Massafra più dinamica, accogliente e sostenibile. Il pomeriggio di domani sarà un’occasione per porre a confronto per la prima volta i tre candidati sindaci, che da qua al 25 maggio, domenica di voto per il primo turno, dovranno discutere ed argomentare su programmi e politiche da adottare per il bene della comunità massafrese.

Si attende che tale confronto sia il primo di una serie di dibattiti utili alla collettività per far tornare il momento elettorale nei ranghi della correttezza e della politica vera, quella fatta di azioni concrete e reali, da proporre e poste in essere per migliorare la vita dei cittadini. Oggi gran parte dei votanti, che andranno a decidere del futuro di Massafra e quindi del loro futuro, sono purtroppo troppo abituati a scegliere il proprio candidato sindaco e consigliere secondo banali prese di posizione o peggio ancora in base ai soliti scambi di accuse, di cui i social sono pieni a dismisura. È bene allora che la scelta adottata in cabina elettorale dalla gente venga operata con cognizione di causa, rispetto a programmi e interventi urgenti da fare, di cui la città ha nettamente e urgentemente bisogno.