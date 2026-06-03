Taranto, omicidio Bakari Sakò: i 4 minorenni restano in carcere

Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di misure alternative

Domani si terrà l’ udienza per i due maggiorenni coinvolti nell’ inchiesta, per l’ omicidio del giovane 35enne, ucciso il 9 maggio scorso in Piazza Fontana. Per loro, i legali hanno avanzato la richiesta di annullamento della custodia cautelare, sostenendo di non aver avuto un ruolo attivo nell’ aggressione.

I quattro minorenni resteranno in carcere, tra i penitenziari per i minori di Lecce e Bari. Respinte le richieste di trasferimento in comunità o agli arresti domiciliari. Intanto in serata è previsto l’ arrivo della salma di Bakari Sakò nel villaggio dove vive tutta la sua famiglia.

