Massafra, il Deruggieri tra i vincitori del concorso nazionale “Ve lo racconto io il Mito!”

Il Liceo Classico “De Ruggieri” di Massafra consolida il proprio ruolo di primo piano nel panorama culturale della provincia di Taranto, ottenendo un significativo riconoscimento nazionale e promuovendo, contestualmente, la terza edizione del premio narrativo dedicato alla memoria del preside Stefano Milda. Nel primo caso il ragguardevole successo nazionale ha visto impegnata la classe 2E dell’istituto massafrese, risultata tra i vincitori della sesta edizione del concorso nazionale “Ve lo racconto io, il mito!”, iniziativa promossa dall’Associazione “Antico e Moderno” con il patrocinio dell’AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica).

La giuria ha selezionato l’elaborato del “De Ruggieri” tra oltre 400 racconti pervenuti da tutta Italia, valutando positivamente la capacità degli studenti di reinterpretare il mito greco in chiave moderna. Il Liceo di Massafra si è distinto come l’unica realtà del Mezzogiorno, insieme ad un istituto della provincia di Foggia, a rientrare nella rosa dei vincitori, al fianco di licei di Legnano, Ladispoli e Pontedera.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 10 febbraio a Roma, presso l’Università Roma Tre, in occasione della Giornata Mondiale della Lingua e Cultura Ellenica. Il racconto vincitore sarà inoltre inserito nell’antologia ufficiale della competizione.

In parallelo ai successi nazionali, l’istituto ha ospitato la fase conclusiva del Premio Stefano Milda, concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Il tema di quest’’anno, ispirato al verso di Terenzio «Homo sum, humani nihil a me alienum puto», ha centrato la riflessione sul valore della solidarietà umana e della compassione di fronte ai conflitti contemporanei. L’iniziativa, sostenuta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Elisabetta Scalera, e patrocinata dalle case editrici Deascuola e Zanichelli, ha visto la partecipazione di numerosi alunni provenienti dagli istituti comprensivi di Massafra, Mottola, Palagiano e Taranto.

La giuria, composta dai docenti del Liceo Classico, ha assegnato i riconoscimenti per le sezioni di poesia e narrativa, premiando elaborati che si sono distinti per maturità stilistica e profondità di analisi.

I due eventi sottolineano la visione educativa del “De Ruggieri”, orientata a considerare gli studi classici non come un sapere statico, ma come uno strumento critico per interpretare la contemporaneità. “La cultura classica – ha sottolineato la Preside Scalera durante la cerimonia – rappresenta una risorsa moderna per comprendere il mondo e se stessi. Il nostro obiettivo è offrire un ambiente in cui ogni studente possa diventare narratore consapevole del proprio futuro”. Si è conclusa così una settimana di rilievo per la scuola massafrese, che si conferma polo di aggregazione culturale e punto di riferimento per le eccellenze scolastiche del versante ionico.

