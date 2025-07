Massafra, incendio nella zona del quartiere Sant’Oronzo

di Angelo Nasuto

Alcuni ragazzi hanno acceso dei fuochi pirotecnici che hanno dato accidentalmente fuoco all’erba

Quando il troppo stroppia: è proprio il caso di siglare così l’accaduto. Ieri sera a Massafra alcuni giovani, nel maldestro tentativo di festeggiare un compleanno probabilmente di un loro amico di comitiva con i famigerati fuochi d’artificio nella solita zona Sant’Oronzo, stavano provocando un guaio serio: un incendio nella Gravina lì adiacente.

Era all’incirca mezzanotte e visto che l’atteso spettacolo pirotecnico stava andando in scena in aperta campagna in mezzo all’erba del canyon in via Caduti di Russia, gli effetti di un fuoco di artificio a contatto con l’erba hanno appiccato il fuoco accidentalmente. Il problema è che in quell’area, una piccola miccia può generare lunghe fiamme e difatti di lì a poco si è sviluppato l’incendio che si è presto propagato tra l’erbaccia alta, minacciando gli alberi vicini. Da ricordare che proprio di fronte c’è il complesso edilizio delle villette a schiera con numerose auto parcheggiate dei residenti in quegli appartamenti.

Insomma, in pochi minuti si è passati da un’atmosfera di festeggiamenti e di gioia al panico totale, che ha coinvolto sia i malcapitati e superficiali protagonisti del misfatto, sia le tante comitive di ragazzi, i quali amano trascorrere le serate libere nella famosa “zona dei tubi”.

Naturalmente tale panico è stato vissuto anche dai residenti del quartiere Sant’Oronzo, di cui le cronache narrano da anni di situazioni a limite della legalità, talvolta anche molto oltre. Nel frattempo qualcuno avrà chiamato i soccorsi e sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, che hanno provveduto a spegnere le fiamme già ben diffuse e a tenere sotto controllo la situazione. Sono anche intervenuti i Carabinieri per chiarire nel dettaglio le dinamiche dell’accaduto. Il risultato è che una larga zona sulla sponda di quella gravina è stata ben arsa e stamattina si vedono ben visibili i segni di quello che a tutti gli effetti è stato un principio di incendio.

La domanda ora è: ma il responsabile (o i responsabili) di tutto ciò la passerà liscia? Le notizie di stamane a tal proposito dicono che sono in corso approfondite indagini e ben presto sarà individuato chi ha tentato di dare inizio all’ennesimo spettacolo pirotecnico nell’area Sant’Oronzo. Si sa infatti che da diversi anni in quel quartiere e’ nata questa usanza tra i giovani e ormai da essere la zona più vivibile della cittadina jonica con ampie strade e vedute, numerose aiuole e area a verde, quella periferia è diventata lo zimbello di Massafra, tra il caos del mercato settimanale e la movida giovanile senza controllo. Ora, visto l’intensificarsi di controlli con la nuova amministrazione comunale, a quando un perentorio giro di vite anche per quella situazione, per porre fine a tutto ciò?