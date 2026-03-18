Massafra, incontro per i giovani: Servizio Civile e fondi fino a 7.500 euro per nuovi progetti

di Angelo Nasuto

Giovedì 19 marzo al Polo Seconda Gioventù un appuntamento dedicato alle opportunità nazionali e regionali: focus su Servizio Civile Universale e bando “GO! Generazione in Orbita”. Interverranno l’assessore Cacciapaglia e il sindaco Zaccaro

Il Comune di Massafra, attraverso l’assessorato alle Politiche Giovanili, promuove domani, giovedì 19 marzo, un incontro pubblico dedicato ai giovani della città, per presentare alcune importanti opportunità offerte a livello nazionale e regionale. L’appuntamento è in programma alle ore 18:30, presso il Polo Seconda Gioventù (ex centro anziani) in via Livatino, angolo viale Magna Grecia.

Durante l’incontro saranno illustrate le modalità di partecipazione al Servizio Civile Universale, che consente ai giovani di vivere un’esperienza formativa e di cittadinanza attiva, con un contributo economico pari a 519 euro al mese per 12 mesi, e al bando regionale “GO! Generazione in Orbita”, che mette a disposizione fino a 7.500 euro per progetto destinati a gruppi informali di giovani che intendono realizzare iniziative innovative per il territorio.

L’iniziativa rappresenta un primo momento di confronto e coinvolgimento dei giovani, con l’obiettivo di accompagnarli nella conoscenza delle opportunità disponibili e stimolare la partecipazione attiva alla vita della comunità. “Vogliamo offrire.ai giovani – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili, Francesco Cacciapaglia – strumenti concreti per mettersi in gioco, acquisire competenze e trasformare le proprie idee in progetti utili per la città. All’incontro interverrà anche il Sindaco Giancarla Zaccaro. L’invito è rivolto in particolare ai giovani tra i 18 e i 29 anni, ma la partecipazione è aperta a tutti gli interessati, che vorrebbero mostrare il loro spirito di servizio agli ordini istituzionali del Comune di Massafra, con il supporto dell’amministrazione comunale.